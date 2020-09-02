В начале этого года выяснилось, что 71-летний рок-певец Оззи Осборн страдает от болезни Паркинсона. Это прогрессирующее неврологическое заболевание, в результате которого поражаются нейронные клетки головного мозга.
О заболевании певца сообщила его супруга Шэрон. Они призналась, что из-за пандемии коронавируса они были вынуждены отложить его лечение в одной из клиник Швейцарии, куда певец собирался поехать 8 апреля.
Недавно Оззи Осборн впервые вышел в свет после появления информации о своём диагнозе. Его заметили в Лос-Анджелесе. Певец сильно изменился. Он перестал красить волосы в чёрный цвет, поэтому теперь совсем седой.
Увидев фото певца, многие поклонники всерьёз стали переживать за его здоровье.
Болезнь Паркинсона — одно из самых пугающих современного человека заболеваний. Это связано с тем, что оно неизлечимо.
Ранее "Правда.Ру" писала, как выявить болезнь Паркинсона на ранних стадиях.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.