Поклонники не узнали Оззи Осборна, страдающего болезнью Паркинсона

В начале этого года выяснилось, что 71-летний рок-певец Оззи Осборн страдает от болезни Паркинсона. Это прогрессирующее неврологическое заболевание, в результате которого поражаются нейронные клетки головного мозга.

О заболевании певца сообщила его супруга Шэрон. Они призналась, что из-за пандемии коронавируса они были вынуждены отложить его лечение в одной из клиник Швейцарии, куда певец собирался поехать 8 апреля.

Недавно Оззи Осборн впервые вышел в свет после появления информации о своём диагнозе. Его заметили в Лос-Анджелесе. Певец сильно изменился. Он перестал красить волосы в чёрный цвет, поэтому теперь совсем седой.

Увидев фото певца, многие поклонники всерьёз стали переживать за его здоровье.

Болезнь Паркинсона — одно из самых пугающих современного человека заболеваний. Это связано с тем, что оно неизлечимо.

Ранее "Правда.Ру" писала, как выявить болезнь Паркинсона на ранних стадиях.