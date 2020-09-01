Опубликованы результаты вскрытия Валентины Легкоступовой

54-летняя певица Валентина Легкоступова скончалась из-за ушиба головного мозга тяжёлой степени и черепно-мозговой травмы.

Об этом рассказала дочь артистки Анетта Бриль по итогам вскрытия.

Девушка рассказала, что когда увидела мать впервые после свадьбы с Юрием Фирсовым, то обнаружила на её теле многочисленные гематомы. Сама Легкоступова не могла вспомнить, откуда они у неё появились.