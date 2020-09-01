54-летняя певица Валентина Легкоступова скончалась из-за ушиба головного мозга тяжёлой степени и черепно-мозговой травмы.
Об этом рассказала дочь артистки Анетта Бриль по итогам вскрытия.
Девушка рассказала, что когда увидела мать впервые после свадьбы с Юрием Фирсовым, то обнаружила на её теле многочисленные гематомы. Сама Легкоступова не могла вспомнить, откуда они у неё появились.
"Как можно было не вызвать скорую, если твоя любимая женщина упала, если у нее появились синяки", — отметила Бриль.
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