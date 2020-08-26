Цирк продолжается: Пашаев заявил об охоте на "его" свидетеля

Вновь принятый на работу после громко освещаемого увольнения адвокат Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП в центре Москвы Эльман Пашаев, ранее рассказывавший о поступающих ему угрозах, теперь заявляет, что на "его" свидетеля - очевидца аварии - открыта охота.

Напомним, ранее в суде Александр Кобец рассказал, что видел (причем близко) человека, сидевшего за рулем машины Ефремова.

"Теперь его (свидетеля) разыскивает полиция. Уже приходили, но не нашли. Даже награду объявили в 100 тысяч рублей тому, кто выдаст его. Но он в надежных руках, мы его спрятали. Выступит в понедельник", - заявил адвокат.

Пашаев утверждает, что показания свидетеля "развалят" обвинения в адрес Ефремова.