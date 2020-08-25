Уволенный и вновь принятый на работу защитник Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП в центре Москвы Эльман Пашаев заявил, что получает угрозы из-за своего участия в деле артиста.
"Я уже обратился в Следком и Генпрокуратуру, потому что на меня идет колоссальное давление. Дело уже дошло до угроз", — говорит Пашаев.
Как следует из эмоционального монолога адвоката, больше всего его возмутило известие о том, что
"некие лица планируют обращение в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении меня к уголовной ответственности. Это делается, чтобы я отказался от дела".
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