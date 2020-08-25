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Пашаев: я вынужден обратиться в прокуратуру - мне угрожают

Общество

Уволенный и вновь принятый на работу защитник Михаила Ефремова в деле о пьяном ДТП в центре Москвы Эльман Пашаев заявил, что получает угрозы из-за своего участия в деле артиста.

"Я уже обратился в Следком и Генпрокуратуру, потому что на меня идет колоссальное давление. Дело уже дошло до угроз", — говорит Пашаев.

Как следует из эмоционального монолога адвоката, больше всего его возмутило известие о том, что

"некие лица планируют обращение в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении меня к уголовной ответственности. Это делается, чтобы я отказался от дела".

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