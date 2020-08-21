Terra incognita: кто же управлял машиной Ефремова? Знает Пашаев

В суде по делу о смертельном ДТП, устроенном актером Михаилом Ефремовым в центре Москвы, что ни заседание, то новая сенсация.

Вчера вот в ходе допроса свидетеля защиты Александра Кобеца, который, по его словам, первым подошел к внедорожнику актера после аварии, выяснилось, что за рулем был вовсе даже не Ефремов.

Как заявил Кобец, когда он подошел к машине со стороны водителя, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке", "с прической как у Аллы Пугачевой", нецензурно ответивший на предложение помощи.

Интрига еще и в том, что свидетель, как он сам же и уточнил, слеп на один глаз, зрение на втором — минус 3, и вообще он в тот момент был "подшофе" — "выпил крепкого пива".

Но адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что ему "удалось установить личность человека, который был за рулем" машины его подзащитного и является, таким образом, истинным виновником ДТП.