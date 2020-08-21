"Найду себе лучше": почему Ефремов отказался от услуг адвокатов

На судебном процессе по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова 21 августа произошел неожиданный поворот. Актер отказался от услуг своих защитников Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

Прозрение Ефремова

"Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших). Такое же было в сторону моего адвоката (Эльмана) Пашаева, и эти улыбочки от (адвоката потерпевших Александра) Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее", — так объяснил свое решение Михаил Ефремов.

"Я найду себе кого-нибудь вроде Резника лучше", — сказал он. Можно предполагать, что речь идет об адвокате Генри Резнике.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в российской столице. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который врезался автомобиль, в котором находился Ефремов.

Странности защиты

Сам актер свою вину не признает, поскольку уверяет, что ничего не помнит. В ходе расследования происшествия было установлено, что в момент происшествия Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль был исправен.

Степень вины может установить только суд, поэтому не будем рассуждать в духе "и так было видно, кто в каком состоянии".

Однако поведение защитников в этом деле и в самом деле производило, скажем так, неоднозначное впечатление. Например, в четверг Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Очевидец также сообщил, что у него проблемы со зрением: "На одном глазу нет кристаллика и зрение минус три".

В пятницу же адвокаты актера заявили, что Ефремов страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности.

А на днях Пашаев в ходе судебного заседания отказался от собственных слов, что у его подзащитного был инсульт. В ответ на попытки журналистов узнать, с чем связано такое резкое изменение позиции, он обвинил прессу во лжи и заявил, что такого не говорил. Хотя запись его слов имеется.

В общем, происходящее все больше начинало походить на какое-то дурное шоу. Трудно сказать, насколько сам Михаил Ефремов осознавал, что происходит. Хотя судя по его решению, все же и он начал понимать, что адвокаты ведут какую-то свою, не совсем очевидную игру.

Сам адвокат, комментируя решение актера, заявил, что это его законное право. Следующее судебное заседание пройдет 24 августа — вероятно, с участием нового защитника Ефремова.