Телеведущая Екатерина Андреева делится своим отпуском на странице в "Инстаграм": последнее время она путешествует по Крыму и активно выкладывает фотографии и высказывает впечатления.
"Нигде я так активно не отдыхала, как в Крыму. Четыре места ещё могут поучаствовать в соревнованиях по выжиманию всех туристических соков — это Исландия, Новая Зеландия, как ни странно, гламурный Сочи и Сахалин", — комментирует телеведущая.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.