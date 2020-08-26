Стало известно, сколько получают ведущие передачи "Орел и решка"

Стало известно, каков гонорар ведущих популярной телепередачи "Орел и решка" Насти Ивлеевой и Юлии Коваль.

Недавно их вернули в программу, что вызвало активное обсуждение зрителей. В числе прочего заинтересовали цифры: Ивлеева будет получать 400 тысяч рублей за серию, плюс 500 тысяч рублей за каждую рекламную интеграцию со своим участием, как сообщает "Вокруг ТВ". Юлия Коваль будет получать за одну серию около 100 тысяч рублей.