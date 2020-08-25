Бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова рассказала, что не использует уколы для увеличения губ.
Для этого у неё есть "специальная технология", которую она придумала совместно с гримёром.
"Открою тайну: пухлость моих губ — это оптический обман. Давно, когда я только пришла в "Уральские пельмени" и мне потребовалось подчеркнуть образ красотули, мы с гримерами придумали по особой технологии красить губы, визуально увеличивая их раза в три", — пояснила артистка.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.