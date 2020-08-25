Без инъекций: Юлия Михалкова рассказала, как увеличивает себе губы

Бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова рассказала, что не использует уколы для увеличения губ.

Для этого у неё есть "специальная технология", которую она придумала совместно с гримёром.