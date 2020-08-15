Сейчас сын Елены Малышевой живёт в Нью-Йорке и воспитывает двух сыновей. Однако в их семье намечается пополнение.
Совсем скоро известная в России телеведущая станет бабушкой в третий раз. Её сын готовится к рождению дочери, которая автоматически получит американское гражданство.
Сама Малышева всячески поддерживала переезд сына в Нью-Йорк и часто навещает его. Например, она недавно вылетела к нему сразу после открытия границ.
США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.