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Наталья Штурм назвала реальную причину смерти Валентины Легкоступовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

У Валентины Легкоступовой, скончавшейся накануне из-за удара головы, не было проблем с алкоголем.

Основной причиной её смерти стало неудачное замужество. Такое мнение высказала певица Наталья Штурм.

Штурм считает, что певица вышла замуж за поклонника Юрия Фирсова этой весной по своей доверчивости, и это стало роковой ошибкой.

"Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека", — добавила Штурм.

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