У Валентины Легкоступовой, скончавшейся накануне из-за удара головы, не было проблем с алкоголем.
Основной причиной её смерти стало неудачное замужество. Такое мнение высказала певица Наталья Штурм.
Штурм считает, что певица вышла замуж за поклонника Юрия Фирсова этой весной по своей доверчивости, и это стало роковой ошибкой.
"Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека", — добавила Штурм.
США открывают "Четвертый Казахстанский фронт", России опять нечего этому противопоставить.