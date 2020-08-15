Наталья Штурм назвала реальную причину смерти Валентины Легкоступовой

У Валентины Легкоступовой, скончавшейся накануне из-за удара головы, не было проблем с алкоголем.

Основной причиной её смерти стало неудачное замужество. Такое мнение высказала певица Наталья Штурм.

Штурм считает, что певица вышла замуж за поклонника Юрия Фирсова этой весной по своей доверчивости, и это стало роковой ошибкой.