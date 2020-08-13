Шоумен Гарик Харламов высказал своё отношение к протестам в Белоруссии. Комик призвал президента республики Александра Лукашенко остановить насилие.
"Что творится в Белоруссии? Это же просто жесть… К Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу, как "батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать", — написал Харламов в Instagram.
Также Харламов отметил, что белорусским властям необходимо взять пример с российских, которые не разгоняли митинги в Хабаровске и дали людям высказать свою точку зрения.
"Хабаровск показал пример идеального мирного протеста. И надо отдать должное власти, которая адекватно реагирует на этот протест и не устраивает побоище. Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращайтесь в зверей! Хочу выразить слова поддержки нашему братскому Белорусскому народу! Держитесь! Александр Григорьевич, остановите насилие!", — добавил шоумен.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.