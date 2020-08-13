Харламов привёл в пример Лукашенко протесты в Хабаровске

Шоумен Гарик Харламов высказал своё отношение к протестам в Белоруссии. Комик призвал президента республики Александра Лукашенко остановить насилие.

"Что творится в Белоруссии? Это же просто жесть… К Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу, как "батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать", — написал Харламов в Instagram.

Также Харламов отметил, что белорусским властям необходимо взять пример с российских, которые не разгоняли митинги в Хабаровске и дали людям высказать свою точку зрения.