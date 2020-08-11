Суд арестовал квартиру Алибасова, которую ему подарила жена

Суд арестовал квартиру российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, что ранее она подарила её своему супругу, продюсеру Бари Алибасову. Позже артистка решила оспорить сделку.

"Троицкий суд наложил арест на любые операции с квартирой Бари Каримовича, которую ему так легкомысленно подарила любимая жена. Бари не выдержал испытания квадратными метрами и быстренько "загнал" жилплощадь своему помощнику. И вот теперь все эти сделки, вероятнее всего, признают недействительными", — сообщается в Telegram-канале "Московского комсомольца".

Она пыталась оспорить две сделки — по передаче её квартиры в Новой Москве и по переоформлению права собственности на неё на помощника Алибасова Сергея Моцаря.

Сам Алибасов заявил, что проделал все эти махинации с недвижимостью для того, чтобы уберечь жену от её дочери Ольги, которую он считает мразью. Продюсер считает, что она хочет завладеть квартирой на квартиру на улице Бочкова.