Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев направился в клинику, куда был госпитализирован актёр из зала суда.
Однако правозащитник был остановлен охраной больницы на входе. Его не пустили в клинику. Пашаева сопровождает большое количество журналистов, которые хотят узнать о самочувствии его подзащитного.
На данный момент Ефремов находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.