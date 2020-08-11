Эльмана Пашаева не пускают в больницу к Ефремову

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев направился в клинику, куда был госпитализирован актёр из зала суда.

Однако правозащитник был остановлен охраной больницы на входе. Его не пустили в клинику. Пашаева сопровождает большое количество журналистов, которые хотят узнать о самочувствии его подзащитного.

На данный момент Ефремов находится в реанимации в тяжёлом состоянии.