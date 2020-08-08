У Джуда Лоу родился шестой ребенок

47-летний голливудский актёр Джуд Лоу стал отцом в шестой раз. Его засняли в компании жены 33-летней Филиппы Коэн на прогулке в Лондоне.

В марте супруга актера не смогла скрыть округлившийся живот. Но на этот раз психолог надела платье, которое подчеркивает стройную фигуру. Таким образом, стало понятно, что Филиппа Коэн родила Джуду Лоу ребенка.

Актер тщательно скрывает информацию о личной жизни. Пол и имя ребенка неизвестны. Ранее Джуд Лоу неоднократно заявлял, что мечтал о наследнике, поскольку его предыдущие дети повзрослели. Во второй жене Филиппе Коэн его привлекла красота, интеллект, но главное - непубличность.