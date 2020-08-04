Певица Асель Кадырбекова пришла в сознание и выписалась из больницы

Долгое время певица Асель Кадырбекова находилась в коме после опасного ДТП. Около 10 дней назад артистка выписалась из больницы. Она смогла выйти из комы и начала восстанавливаться.

Перед выпиской певица перенесла операцию на ключице.