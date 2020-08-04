Долгое время певица Асель Кадырбекова находилась в коме после опасного ДТП. Около 10 дней назад артистка выписалась из больницы. Она смогла выйти из комы и начала восстанавливаться.
Перед выпиской певица перенесла операцию на ключице.
"Она уже ходит самостоятельно, ест, разговаривает. Состояние улучшилось. Сейчас идет процесс реабилитации", — рассказал глава Бишкекского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков.
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