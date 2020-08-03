Назван доход Сергея Гармаша без учета зарплаты в "Современнике"

В течение последних пяти лет актеру Сергею Гармашу удалось заработать более ста миллионов рублей за участие в различных мероприятиях, не связанных с театром "Современник".

Об этом стало известно из открытых данных об индивидуальном предприятии артиста. Также Гармаш заработал 96 миллионов рублей в период с 2016 по 2018 год за участие в рекламных кампаниях.

Напомним, ранее Сергей Гармаш направил коллегам письмо, в котором сообщил об уходе из "Современника". Также актер написал о проблемах, которые возникли в театре за последние полгода.