Группа Дианы Арбениной презентует новый альбом онлайн-выступлением

"Ночные снайперы" во главе с лидером группы Дианой Арбениной устроят онлайн-концерт в честь выхода альбома "O2", выпущенный в июле этого года.

Во время концерта музыканты исполнят все тринадцать композиций в прямом эфире.

"Первый раз сыграем пластинку полностью", — рассказала Арбенина.

Уточняется, что концерт будет проходить под открытым небом, а его трансляция появится 27 июля в 19:30 на канале "Яндекс.Эфир".