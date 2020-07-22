Вика Цыганова готова стать губернатором Хабаровска. Или нет

В среду, 22 июля, российский сегмент интернета с подачи портала "Подъем.ру" обсуждал намерение певицы и экс-кандидата в депутаты Госдумы Вики Цыгановой побороться за пост губернатора Хабаровского края.

Как сообщили журналисты, о своем желании возглавить регион, в котором родилась, артистка, якобы, рассказала в интервью.

"В регионе надо наводить порядок. Я понимаю, что женщине это сделать будет сложно, и пока не готова бросаться в омут с головой, но, уверена - потенциал есть", - цитирует "Подъем" Цыганову.

Певица и уроженка Хабаровска Вика Цыганова заявила о своем желании побороться за кресло губернатора Хабаровского края. Об этом она рассказала журналистам в среду, 22 июля.

По ее словам, в регионе «нужно навести» порядок. Артистка признала, что «женщине будет сложно», но у нее «большой опыт».

«У меня нет готовности бросаться в омут с головой, но я понимаю, что есть какой-то потенциал», - цитирует Цыганову издание «Подъем».

Впрочем, сама певица от "своих" слов уже открестилась и назвала сообщение фейком:

скрин с портала ПС