В Санкт-Петербурге прошли похороны Насти Тропицель

Блогер Настя Тропицель ушла из жизни 21 июня в результате ДТП. Девушка во время отдыха на Бали на справилась с управлением мотоцикла и врезалась на высокой скорости в отбойник.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть россиянки. Тропицель завещала, чтобы после смерти её кремировали. Из-за этого у родителей девушки были проблемы с организацией её похорон в Санкт-Петербурге.

Однако церемония прощания с Настей все-таки состоялась 11 июля. В ней приняли участие около 30 человек, который собрались на Серафимовском кладбище.