Блогер Настя Тропицель ушла из жизни 21 июня в результате ДТП. Девушка во время отдыха на Бали на справилась с управлением мотоцикла и врезалась на высокой скорости в отбойник.
Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть россиянки. Тропицель завещала, чтобы после смерти её кремировали. Из-за этого у родителей девушки были проблемы с организацией её похорон в Санкт-Петербурге.
Однако церемония прощания с Настей все-таки состоялась 11 июля. В ней приняли участие около 30 человек, который собрались на Серафимовском кладбище.
"Торопилась жить. Для меня на первом месте была забота. Я пытался заботиться, создавал для нее все что мог… Она как ребенок не понимала этого…Она для меня как искорка, которая вспыхнула и быстро погасла", — говорил отец Тропицель, не сдерживая слез.
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