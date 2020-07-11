Меган Маркл хотела уехать из Великобритании после свадьбы с Гарри

Актриса Меган Маркл не планировала задерживаться в Великобритании после свадьбы с принцем Гарри. Об этом рассказал королевский фотограф Артур Эдвардс.

"Вся эта реконструкция дома в Фрогморе и деньги, которые они потратили на это… Она не собиралась здесь останавливаться. К сожалению, за последние пару лет Гарри полностью выгорел", — пояснил фотограф.

Эдвардс утверждает, что был близок с Гарри ещё со времен его младенчества, но за последние несколько лет в браке с Меган он полностью изменился.