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Звезда "Дома-2" бурно отреагировала на слова о лишнем весе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Беременная участница шоу "Дом-2" Александра Черно устроила скандал в роддоме после слов врача о ее лишнем весе. Об этом сообщает "7Дней.Ру".

Так, медик сказал Александре, что не будет принимать у нее роды, поскольку с ее весом необходимо делать кесарево сечение. Девушка, по всей видимости, сочла это за оскорбление и учинила в больнице настоящий погром.

К слову, впоследствии она успокоилась, возместила ущерб и извинилась за свое поведение.

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