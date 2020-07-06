Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев не поможет актеру избежать жесткого приговора в суде, поскольку не способен "вытаскивать из серьезных проблем".

Об этом рассказал журналист-расследователь ВГТРК Эдуард Петров.

По его мнению, Пашаев относится к тем адвокатам, которые "закапывают ещё глубже".

"В истории с Ефремовым должен был быть адвокат-ас, который знает, как помочь своему клиенту. А он говорит глупости и просто работает на себя. Я как журналист, который занимается правовой программой, ставлю под сомнения его профессиональные качества. Он закапывает Ефремова так, что ему становится все хуже и хуже", — пояснил Петров.