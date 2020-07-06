Сын Бари Алибасова заявил, что его отца хотели убить

Известный продюсер Бари Алибасов проходит лечение в психиатрической клинике в связи с тем, что его пытались убить.

Об этом рассказал сын продюсера Бари Алибасов-младший.

"Месяц никто не знал, что случилось с моим отцом. Сейчас я, наконец, имею право рассказать всю правду о том, что случилось. Моего отца хотели убить. 4 июня я нашёл его при смерти и срочно отвёз в клинику", — пояснил он.

Алибасов-младший подозревает в покушении бывшего помощника отца Андрея Назарова, экс-участника группы "Интеграл" Валерия Юрина и Ольгу Шукшину. По его словам, эти люди были заинтересованы в получении недвижимости отца.