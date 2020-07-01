Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян лично столкнулся с пандемией коронавируса. Опасным недугом заболела его мать, а затем и отец.

Об этом блогер предпочел умолчать, поскольку сам переживал за здоровье родителей.

"Я не говорил об этом в Instagram, потому что не хотел на этом хайпиться. У меня просто на душе стало легче, когда она вылечилась. Эти дни, конечно, были большим мучением, потому что нет никакого лекарства", — пояснил Манукян.

"Мы пытались ее положить в больницу, но не получалось. В итоге положили в платную, где ее вылечили. Это обошлось в 900 тысяч за 10 дней. Благо, что у меня есть возможность все оплатить. Опасность коронавируса действительно существует", — добавил блогер.