Соседов ответил Ротару на жалобы о потере 42 млн рублей из-за пандемии

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал "тяжёлое" финансовое положение певицы Софии Ротару, о котором сообщил ее концертный директор.

Соседов не смог не обратить внимание на возмутительную новость о том, что из-за пандемии коронавируса певица потеряла 42 млн рублей.

Заявления звёзд о финансовых проблемах абсурдны

Соседов утверждает, что София Ротару хватит денег на "несколько жизней вперед".

Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса тысячи россиян потеряли работу и остались без средств к существованию. Соседов отметил, что если бы лично услышал жалобы Ротару, то разнес бы ее "в пух и прах". Он подчеркнул, что певица на пике славы успела сделать огромное состояние, которое позволяет ей вести безбедную жизнь до конца своих дней.

"Такие заявления делать непозволительно и даже преступно!" — прокомментировал Соседов "потерянные миллионы" Ротару.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ротару не может попасть в Россию, чтобы заработать.