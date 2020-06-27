Певица София Ротару сильно пострадала в финансовом плане из-за пандемии коронавируса. Её потери составили около 42 миллиона рублей.
Сейчас артистка ожидает, когда между Украиной и Россией откроется граница, чтобы она смогла выехать на заработки. В России уже есть заказчики, которые готовы оплатить выступление Ротару, но она физически не может выехать из страны.
"Заказчик готов был оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива. Но вынуждены были отказать. София Михайловна находится в Киеве. И у нее физически нет возможности вылететь в Москву из-за закрытия границ", — сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.