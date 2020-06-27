Ротару не может попасть в Россию, чтобы заработать

Певица София Ротару сильно пострадала в финансовом плане из-за пандемии коронавируса. Её потери составили около 42 миллиона рублей.

Сейчас артистка ожидает, когда между Украиной и Россией откроется граница, чтобы она смогла выехать на заработки. В России уже есть заказчики, которые готовы оплатить выступление Ротару, но она физически не может выехать из страны.