Брэд Питт приехал в гости к Анджелине Джоли. Впервые за 4 года

Суд официально развел Брэда Питта и Анджелину Джоли полтора года назад, однако бракоразводный процесс начался ещё пять лет назад.

После своего разрыва они практически перестали общаться. Сейчас в окружении актеров говорят, что их отношениях начинают налаживаться.

Недавно Питт впервые за четыре года приехал домой к Джоли, где они вместе провели время с детьми хотя ещё ранее актриса не хотела видеть своего бывшего мужа. Брэд Питт приехал к дому экс-жены на мотоцикле и пробыл там около двух часов. Когда он вышел, то был полностью спокойным. Это может говорить о том, что встреча прошла хорошо.