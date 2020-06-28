Шнуров посвятил смешные стихи Ксении Собчак

Лидер группы "Ленинград" узнал о происшествии с Ксенией Собчак и посвятил этой ситуации стихи.

В своем блоге Сергей Шнуров с помощью стихов высмеял Собчак.

"Нос вчера еще сломала,/Но внимания ей мало./ Тему держит норовисто,/ Быстрая как Норрис Чак,/ И к монахам-каратистам/ Скачет Ксения Собчак", — написал музыкант.

Этими словами Шнуров хотел сказать, что Ксения Собчак "сует свой нос не в свое дело".