Лидер группы "Ленинград" узнал о происшествии с Ксенией Собчак и посвятил этой ситуации стихи.
В своем блоге Сергей Шнуров с помощью стихов высмеял Собчак.
"Нос вчера еще сломала,/Но внимания ей мало./ Тему держит норовисто,/ Быстрая как Норрис Чак,/ И к монахам-каратистам/ Скачет Ксения Собчак", — написал музыкант.
Этими словами Шнуров хотел сказать, что Ксения Собчак "сует свой нос не в свое дело".
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.