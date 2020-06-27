Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного ещё не до конца поняли смысл слова "развод", но уже хорошо знают, что родители живут раздельно.
Недавно актриса рассказала, что её семилетний сын Тимофей дал ей совет, как вернуть бывшего мужа.
"Я объяснила им, что не хочу ругаться с Павлом, поэтому нам с ним лучше жить раздельно. Но Тимофей меня недавно рассмешил, сообщив, мол, папа думает, что ты его не любишь. Я ему ответила: "Тимош, я его очень сильно люблю, но как папе объяснить это?" Сын, подумав: "Ну, хорошим поцелуем!" И это семилетний мальчик", — поделилась артистка.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.