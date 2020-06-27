Сын Агаты Муцениеце посоветовал маме вернуть Прилучного

Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного ещё не до конца поняли смысл слова "развод", но уже хорошо знают, что родители живут раздельно.

Недавно актриса рассказала, что её семилетний сын Тимофей дал ей совет, как вернуть бывшего мужа.