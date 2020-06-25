Милявская обратилась в суд, чтобы выселить бывшего мужа

Певица Лолита Милявская подала заявление в Басманный суд с просьбой о выписке своего бывшего мужа.

Как пишет "Московский комсомолец", адвокат певицы рассказал, что бывший супруг Лолиты уже более года не живет в квартире и ни за что не платит, а с учета так и не снялся.