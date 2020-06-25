Певица Лолита Милявская подала заявление в Басманный суд с просьбой о выписке своего бывшего мужа.
Как пишет "Московский комсомолец", адвокат певицы рассказал, что бывший супруг Лолиты уже более года не живет в квартире и ни за что не платит, а с учета так и не снялся.
"Он многократно обещал самостоятельно сняться с регистрационного учета, но до сих пор этого не сделал. Лолите ничего не оставалось делать, как обратиться в суд", — отметил юрист.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.