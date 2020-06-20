Актриса Наталья Бочкарева поделилась со своими подписчиками секретами счастливой жизни.

"Настоящая роскошь — это жить так, как тебе удобно. В удобных трусах. В удобных ботинках. С тем цветом помады, который тебе нравится, или без помады вообще. Есть еду, которая нравится, дружить, с кем тепло, быть вместе по любви, а не из чувства долга", — написала артистка.