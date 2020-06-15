Известный рэпер Моргенштерн признался в импотенции

Популярный рэп-исполнитель Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, признался, что страдал от импотенции. Об этом он рассказал в проекте "Исповедь".

По его словам, к такому состоянию его привели навязчивые мысли о неверности и изменах любимой девушки.