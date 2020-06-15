Популярный рэп-исполнитель Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, признался, что страдал от импотенции. Об этом он рассказал в проекте "Исповедь".
По его словам, к такому состоянию его привели навязчивые мысли о неверности и изменах любимой девушки.
"От этих мыслей про измены, предательства и прочее у меня просто не вставал пенис… Меня эта проблема действительно преследовала еще долгое время после отношений. Даже с другими женщинами. "А вдруг у меня сейчас не встанет?" — и вот из-за этой мысли никогда не вставало", — рассказал артист.
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