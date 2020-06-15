Ранее сам Михаил Ефремов в своем видеообращении утверждал, что не будет использовать собственные возможности и связи, чтобы "откосить от тюрьмы".

Однако некоторые представители "элиты" начали высказывать публичную поддержку актеру, спровоцировавшему смертельное ДТП.

"С одной стороны, на опасном повороте в Москве общество потеряло провинциального экспедитора. С другой стороны, через два месяца русская культура, кинематограф, театр, телевидение, миллионы зрителей могут на несколько лет потерять выдающегося актёра и режиссёра Михаила Ефремова. Что страшнее для российского общества, вот вопрос!" — вопрошает писатель и сценарист Владимир Кожевников.