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Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от денег

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Родственники Сергея Захарова отказались от материальной помощи, которую им предлагал Михаил Ефремов, чтобы получить больше денег.

Такое заявление сделал адвокат актера Эльман Пашаев.

"Я за один день по всей Рязанской области 800 километров проехал, чтобы как-то договариваться. Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов — не олигарх", — объяснил правозащитник.

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