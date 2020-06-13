Миро не поверила в искренность извинений Ефремова

Известный блогер Лена Миро не поверила, что Михаил Ефремов был искренним, когда записывал обращение к семье Сергея Захарова.

По её мнению, актер лишь делает вид, что ему действительно жаль. Мир предполагает, что Ефремов знает о своей безнаказанности, поэтому настолько легко разбрасывается словами.