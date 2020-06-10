Несколько дней назад телеведущий Андрей Норкин похоронил жену. На его странице в Instagram пользователи соболезновали и выражали слова поддержки.
Нашлись и те, кто начал обсуждать публикации в СМИ о том, что причиной смерти Юлии Норкиной стала неверность и постоянные супружеские измены мужа. Телеведущий решил это прокомментировать.
"Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?" — написал Норкин.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".