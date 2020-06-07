Андреев назвал причину разрыва с Жанной Фриске

Бывший солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал, что у него был короткий роман с Жанной Фриске, который продлился около трех месяцев.

"Жанночка была очень душевная. Она рассталась со своим молодым человеком. Я намекал, взял телефон. Созванивались. У нас было по 30-40 концертов", — рассказал артист.

По словам Андреева, причиной разрыва с Фриске стала постоянная загруженность и гастроли.