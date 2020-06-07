Бывший солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал, что у него был короткий роман с Жанной Фриске, который продлился около трех месяцев.
"Жанночка была очень душевная. Она рассталась со своим молодым человеком. Я намекал, взял телефон. Созванивались. У нас было по 30-40 концертов", — рассказал артист.
По словам Андреева, причиной разрыва с Фриске стала постоянная загруженность и гастроли.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.