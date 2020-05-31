Пригожин не получил гуманитарный "Доширак"

Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге Валерии, пожаловавшимся на бедственное положение из-за пандемии коронавируса, направили гуманитарную помощь в виде двух партий сухой лапши "Доширак". Однако Пригожин заявил, что слышит о таком впервые.

"Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю. Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю", — признался Пригожин "Пятому каналу".

Он добавил, что, естественно, не просил никакого "Доширака", а просто "оказался крайним", заступившись за пострадавших артистов.