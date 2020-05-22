Поклонники Евгения Петросяна осуждают его новую жену Татьяну Брухунову за то, что она увела мужа из семьи.
Подписчики жалеют бывшую жену Елену Степаненко. Некоторые считают, что Ольга Брухунова воспользовалась своей молодостью. Обычно Брухунова игнорирует негативные комментарии, но в этот раз она ответила.
"Елена Григорьевна, очевидно, счастлива! За неё можно только порадоваться!" — ответила на критику новая избранница Петросяна.
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