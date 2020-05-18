Самбурская подала в суд на своего продюсера Дробыша

Последние четыре года продюсер Виктор Дробыш продвигал Настасью Самбурскую на российской эстраде. После длительного сотрудничества артистка решила, что её продюсер не справился с поставленными задачами и теперь будет с ним судиться, чтобы расторгнуть контракт.

Также Самбурская требует от Дробыша вернуть ей права на песни. Взыскивать денежную компенсацию артистка не собирается.