Последние четыре года продюсер Виктор Дробыш продвигал Настасью Самбурскую на российской эстраде. После длительного сотрудничества артистка решила, что её продюсер не справился с поставленными задачами и теперь будет с ним судиться, чтобы расторгнуть контракт.
Также Самбурская требует от Дробыша вернуть ей права на песни. Взыскивать денежную компенсацию артистка не собирается.
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