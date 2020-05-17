Известная певица Любовь Успенская сообщила, что некоторые близкие ей люди скончались из-за коронавирусной инфекции.

"Выхода нет. И это действительно серьезно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или "развод"… Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей", — рассказала артистка, не уточнив про кого идёт речь.

"Кто думает, что это все ерунда — это не так", — добавила певица.