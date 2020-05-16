Певица Рита Дакота тяжело переживала измену своего бывшего супруга, однако это не вызывает у нее ревности к своему нынешнему ухажеру.
Звезда доверяет своему новому партнеру, несмотря на его работу, связанную с видеосъемками красивых девушек.
30-летняя певица рассказала о том, что совершенно спокойно относится к тому, что ее парень работает с моделями.
"Мой молодой человек — фэшн-фильммейкер, то есть снимает видео с моделями, но мне вообще побоку, — говорила Рита. — Не знаю, может, со мной что-то не так? Может, я слишком уверенная в себе? Мне кажется, когда ты ревнуешь, это вопросы к тебе, а не ко второй половинке. Значит, у тебя что-то не то с самооценкой. Ревность — это плохо".
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.