Рита Дакота не ревнует своего парня после измены мужа

Певица Рита Дакота тяжело переживала измену своего бывшего супруга, однако это не вызывает у нее ревности к своему нынешнему ухажеру.

Звезда доверяет своему новому партнеру, несмотря на его работу, связанную с видеосъемками красивых девушек.

30-летняя певица рассказала о том, что совершенно спокойно относится к тому, что ее парень работает с моделями.