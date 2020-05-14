РИА "Новости" сообщило о том, что певица Татьяна Буланова после прохождения лечения в Санкт-Петербурге чувствует себя очень хорошо и даже готовится к проведению своего первого онлайн-концерта 24 мая.
Ранее было известно, что Татьяна Буланова попала в больницу в предынсультном состоянии, а 24 апреля певицу выписали из петербургского медучреждения.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".