Татьяна Буланова выздоровела и готовится к первому концерту

РИА "Новости" сообщило о том, что певица Татьяна Буланова после прохождения лечения в Санкт-Петербурге чувствует себя очень хорошо и даже готовится к проведению своего первого онлайн-концерта 24 мая.

Ранее было известно, что Татьяна Буланова попала в больницу в предынсультном состоянии, а 24 апреля певицу выписали из петербургского медучреждения.