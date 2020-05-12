Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову

Скандально известная телеведущая Дана Борисова уже в течение многих лет позволяет себе издеваться над балериной Анастасией Волочковой, постоянно обвиняя ее в алкоголизме.

Волочкова устала от нападок Борисовой и решила обратиться в суд. Она подала на Борисову иск в суд за унижение чести и достоинства, но позже отозвала его.

Дана уже обрадовалась своей победе, но, как оказалось, Волочкова вовсе не передумала затевать судебное разбирательство, она подала против Борисовой новый иск. Тогда Дана всерьез заволновалась. Она стала звонить Волочковой, но та не отвечала на ее звонки.

"Настя, хотела поговорить по поводу суда, узнать насколько серьезны твои намерения… И почему претензия ко мне. Я ведь не давала о тебе никаких интервью", — написала Борисова Волочковой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что телеведущая Дана Борисова стала гостьей популярного YouTube-шоу "Алена, блин!". В новом выпуске звезда откровенно рассказала о своём прошлом, вспомнив работу в эскорте. 43-летняя ведущая ответила на каверзные вопросы блогера, не постеснявшись рассказать неприличные моменты своей биографии.