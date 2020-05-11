Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

Актер Юрий Стоянов рассказал, что размер его пенсии составляет 60 тысяч рублей. Из них 30 тысяч рублей — это надбавка за звание народного артиста России.

Артист утверждает, что продолжает работать над собственными интернет-проектами на самоизоляции.