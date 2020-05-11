Актер Юрий Стоянов рассказал, что размер его пенсии составляет 60 тысяч рублей. Из них 30 тысяч рублей — это надбавка за звание народного артиста России.
Артист утверждает, что продолжает работать над собственными интернет-проектами на самоизоляции.
"Впервые идея мини-сериала про разных людей на изоляции появилась, когда нашел здесь, на даче, на чердаке, пакет с париками, оставшимися после съемок "Городка". Монтирует ролики монтажер из "Городка" Паша Медведев", — сообщил Стоянов.
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