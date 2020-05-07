Ольга Бузова новым клипом призвала поклонников соблюдать самоизоляцию

При помощи нового видеоклипа певица Ольга Бузова призвала своих поклонников к соблюдению режима самоизоляции. Кроме того, она напомнила, почему несоблюдение введенных ограничений может быть опасным. Её клип "Давай останемся дома" набрал почти 10,7 миллиона просмотров на YouTube.

В клипе Бузовой используются ролики, которые знаменитости записали из дома

В новый ролик Ольги Бузовой вошли фрагменты видео, которые различные знаменитости записали во время домашней самоизоляции. Например, в создании клипа поучаствовал поп-король Филипп Киркоров. Новый видеоролик возглавил рейтинг треков, посвящённых пандемии коронавируса. Кроме того, певица ранее писала в своём Instagram, что главное в жизни — это доводить любое начинание до конца.