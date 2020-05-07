При помощи нового видеоклипа певица Ольга Бузова призвала своих поклонников к соблюдению режима самоизоляции. Кроме того, она напомнила, почему несоблюдение введенных ограничений может быть опасным. Её клип "Давай останемся дома" набрал почти 10,7 миллиона просмотров на YouTube.
В новый ролик Ольги Бузовой вошли фрагменты видео, которые различные знаменитости записали во время домашней самоизоляции. Например, в создании клипа поучаствовал поп-король Филипп Киркоров. Новый видеоролик возглавил рейтинг треков, посвящённых пандемии коронавируса. Кроме того, певица ранее писала в своём Instagram, что главное в жизни — это доводить любое начинание до конца.
"Текст песни без аранжировки и записи — не хит. Если соблюдать самоизоляцию все 37 дней, а потом резко выйти — тоже не победа над вирусом. Все усилия насмарку", — написала звезда.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.