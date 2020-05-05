Певица Надежда Бабкина впервые после выписки из больницы откровенно рассказала, как заболела коронавирусом. Она утверждает, что соблюдала все предписания властей и медиков, однако всё равно почувствовала недомогание.
Бабкина вспоминает, что ей резко захотелось спать. Она выпила "таблетку от гриппа", но затем добавились и другие симптомы: затрудненное дыхание и тошнота. Тогда певица решила вызвать врачей, которые обнаружили её в тяжелом состоянии и госпитализировали.
"Не знала, что с иммунитетом беда. Надо сказать, что я регулярно хожу к врачам, проверяюсь, делаю себе капельницы, чтобы иммунку поддержать, чтобы работало сердце, легкие", — отметила Бабкина.
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