Участники немецкой музыкальной группы Scorpions представили новую песню "Sign of hope". Песня посвящена трудным временам коронавирусной пандемии.

"Мы работаем над хард-рок партиями, которые войдут в наш будущий альбом. Но из-за пандемии COVID-19 мы решили подарить вам эту песню. Будьте здоровыми и оставайтесь в безопасности", — обратились к пользователям интернета музыканты.