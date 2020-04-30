Участники немецкой музыкальной группы Scorpions представили новую песню "Sign of hope". Песня посвящена трудным временам коронавирусной пандемии.
"Мы работаем над хард-рок партиями, которые войдут в наш будущий альбом. Но из-за пандемии COVID-19 мы решили подарить вам эту песню. Будьте здоровыми и оставайтесь в безопасности", — обратились к пользователям интернета музыканты.
На эту песню музыканты наложили кадры пейзажей из разных уголков нашей планеты. Таким образом музыканты Scorpions попытались вызвать у своих слушателей чувство надежды на будущее.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.