Марк Рудинштейн рассказал о доходах Павла Прилучного. По словам известного режиссёра, актёр такого уровня может получать вплоть до 500 тысяч рублей за съёмочный день. Отмечается, что вспышка коронавируса и режим самоизоляции не окажут сильного влияния на звезду сериала "Мажор". Даже в текущей ситуации некоторые фильмы и сериалы продолжают сниматься, пусть и без массовки. Из этого следует, что без работы актёр не останется.
Рудинштейн отметил, что доходы его супруги Агаты Муцениеце намного скромнее. В карьере артистки пока не было крупных и заметных ролей. Однако режиссёр не исключает того, что скандал в актёрской семье может положительно сказаться на карьере Агаты и принести ей новые высокооплачиваемые контракты. Он даже предполагает, что продюсеры могут в ближайшем времени сделать ей интересное предложение.
Режиссёр имеет собственное мнение насчёт произошедшего в знаменитой семье скандала. Марк Рудинштейн считает, что Павел Прилучный никогда не поднимал руку на свою супругу, а семейный конфликт — это всего лишь очередная пиар-акция. Кинематографист уверен, что в случае правдивости истории Агата бы не жаловалась на супруга своим подписчикам в Instagram, а обратилась бы в полицию сразу после снятия побоев.
"Судите сами: Агата говорит, что ее избил муж, и тут же появляется в эфире детского "Голоса", — цитирует режиссера сайт "Комсомольская правда".
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