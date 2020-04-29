Режиссёр Марк Рудинштейн раскрыл доходы Павла Прилучного

Марк Рудинштейн рассказал о доходах Павла Прилучного. По словам известного режиссёра, актёр такого уровня может получать вплоть до 500 тысяч рублей за съёмочный день. Отмечается, что вспышка коронавируса и режим самоизоляции не окажут сильного влияния на звезду сериала "Мажор". Даже в текущей ситуации некоторые фильмы и сериалы продолжают сниматься, пусть и без массовки. Из этого следует, что без работы актёр не останется.

Рудинштейн отметил, что доходы его супруги Агаты Муцениеце намного скромнее. В карьере артистки пока не было крупных и заметных ролей. Однако режиссёр не исключает того, что скандал в актёрской семье может положительно сказаться на карьере Агаты и принести ей новые высокооплачиваемые контракты. Он даже предполагает, что продюсеры могут в ближайшем времени сделать ей интересное предложение.

Действительно ли Павел Прилучный поднимал руку на Агату Муцениеце?

Режиссёр имеет собственное мнение насчёт произошедшего в знаменитой семье скандала. Марк Рудинштейн считает, что Павел Прилучный никогда не поднимал руку на свою супругу, а семейный конфликт — это всего лишь очередная пиар-акция. Кинематографист уверен, что в случае правдивости истории Агата бы не жаловалась на супруга своим подписчикам в Instagram, а обратилась бы в полицию сразу после снятия побоев.